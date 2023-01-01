Жена Ассанжа озвучила просьбу супруга

Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила, что супруг попросит, чтобы его отпустили из лондонской тюрьмы Белмарш на похороны британского модельера Вивьен Вествуд. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Sky News.

"Джулиан собирается подать заявку, чтобы иметь возможность присутствовать на похоронах", - приводит телеканал слова Морис австралийским СМИ.

Супруга основателя WikiLeaks также сообщила в Twitter, что Ассанж выразил сожаление в связи со смертью Вествуд.

"Вивьен была дамой и столпом антиистеблишмента. Смелая, творческая, вдумчивая и хороший друг. Лучшая представительница Британии. Мне и многим другим будет ее ужасно не хватать", - написала Морис, отметив, что эти слова принадлежат ее мужу.