В Южной Корее пригрозили Ким Чен Ыну

Любая попытка Северной Кореи применить ядерное оружие приведет к "падению режима", предупредили в Минобороны Южной Кореи, реагируя на заявления лидера КНДР Ким Чен Ына, пообещавшего нарастить производство ядерных боеголовок "по экспоненте". Как передает Day.Az, заявление оборонного ведомства приводит агентство Yonhap.

Обращаясь к Пхеньяну, в Минобороны пригрозили, что "если Северная Корея предпримет попытку применения ядерного оружия, это приведет к падению режима Ким Чен Ына". Кроме того, КНДР обвинили в готовности начать войну, а также призвали прекратить ядерные разработки и вернуться к денуклеаризации, подчеркнув, что отказ от ядерного оружия - единственный способ улучшить условия жизни жителей Северной Кореи.