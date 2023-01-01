https://news.day.az/world/1524917.html Около 700 машин в новогоднюю ночь сожгли во Франции - ВИДЕО
Около 700 машин в новогоднюю ночь сожгли во Франции - ВИДЕО
В новогоднюю ночь во Франции полиция задержала 490 человек, а в ходе беспорядков было сожжено 690 автомобилей. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщили во французском МВД.
"2022 год становится, таким образом, годом, в котором в новогоднюю ночь сожжено наименьшее число автомобилей и произведено наибольшее число задержаний", - уточняется в Twitter-аккаунте министра внутренних дел Жеральда Дарманена.
На улицах страны в праздничную ночь дежурили 90 тысяч полицейских и жандармов. Среди них тоже есть пострадавшие, отмечает Дарманен.
В прошлый Новый год на французских улицах был задержан 441 человек и сожжено 874 автомобиля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре