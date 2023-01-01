Британская газета Financial Times представила прогноз мировых событий на 2023 год, передает Day.Az.

Аналитики FT ожидают:

- Веерные отключения электроэнергии в ЕС могут произойти в апреле при условии холодной погоды. Могут возникнуть проблемы с заполнением газовых хранилищ;

- Федеральная резервная система США не будет снижать процентные ставки, к концу 2023 года они могут вырасти болee 5%;

- Европейский центральный банк не будет поддерживать рынки облигаций Италии и других стран ЕС;

- Китай сможет достичь экономического роста больше 5% по итогам 2023 года. Экономическая активность в стране восстановится, когда власти смогут ввести более свободную политику борьбы с COVID-19;

- Африканские страны ждет череда дефолтов. Среди них Чад, Эфиопия и Замбия;

- Twitter сохранит свою аудиторию, несмотря на проблемы в работе соцсети после ее покупки Илоном Маском;

- В 2023 году потерпит крах еще хотя бы один крупный криптовалютный бизнес.