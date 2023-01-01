Стрельба на новогодних гуляньях в США, есть жертвы

Неизвестный преступник открыл стрельбу во время новогодних гуляний в центре города Мобил (штат Алабама).

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате ЧП погибли три человека, еще около десяти получили ранения.

В социальных сетях появились кадры с места нападения. На них видно, как люди разбегаются в панике.

Данных о преступнике пока нет. Правоохранители ведут его розыск.