Тайвань предложил Китаю помощь

Во время новогоднего поздравления президент Тайваня Цай Ин Вэнь предложила Китаю оказать гуманитарную помощь для борьбы с новой волной коронавируса, которая началась после снятия всех ограничений COVID в Китае.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

"Пока есть необходимость, исходя из позиции гуманитарной помощи, мы готовы оказать необходимую помощь, чтобы помочь большему количеству людей выйти из пандемии и провести здоровый и безопасный новый год", - сказала Цай Ин Вэнь.

Президент Тайваня также повторила призыв к диалогу с Китаем, заявив, что война не является вариантом решения проблем.