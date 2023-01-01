https://news.day.az/world/1524929.html Тайвань предложил Китаю помощь
Тайвань предложил Китаю помощь
Во время новогоднего поздравления президент Тайваня Цай Ин Вэнь предложила Китаю оказать гуманитарную помощь для борьбы с новой волной коронавируса, которая началась после снятия всех ограничений COVID в Китае.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.
"Пока есть необходимость, исходя из позиции гуманитарной помощи, мы готовы оказать необходимую помощь, чтобы помочь большему количеству людей выйти из пандемии и провести здоровый и безопасный новый год", - сказала Цай Ин Вэнь.
Президент Тайваня также повторила призыв к диалогу с Китаем, заявив, что война не является вариантом решения проблем.
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