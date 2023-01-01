Температура в Чехии побила рекорд

Температура воздуха в 19,6 градуса зафиксирована в воскресенье в Чехии. Это рекордный показатель для января за почти 300-летнюю историю метеонаблюдений.

Как передает Day.Az, об этом сообщило информационное агентство CTK.

Небывало высокая для января температура воздуха была зарегистрирована в городе Яворник на северо-востоке Чехии. До сих пор, согласно агентству, самым теплым днем в первом зимнем месяце было 29 января 2002 года, когда столбик термометра поднялся в республике до 18,8 градуса.

Между тем рекордная температура воздуха в Чехии фиксируется уже второй день подряд. В субботу в районе Коморжаны и расположенном поблизости от Праги поселке Добржиховице столбик термометра остановился на отметке 18,2 градуса. Метеорологи не исключают новые температурные рекорды в ближайшие дни, так как республика оказалась в зоне влияния теплых ветров из Африки.