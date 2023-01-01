Чавушоглу провел встречу с президентом ФРГ

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Бразилию для участия в инаугурации избранного президента этой страны провел встречу с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Как сообщает Day.Az, об этом Мевлют Чавушоглу написал в Twitter.

По его словам, в ходе встречи были обсуждены расширение НАТО и ситуация в Сирии.

"Передал наилучшие пожелания от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Обсудили ситуацию в Сирии и расширение НАТО", - говорится в сообщении.