https://news.day.az/world/1524936.html Чавушоглу провел встречу с президентом ФРГ - ФОТО
Чавушоглу провел встречу с президентом ФРГ - ФОТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Бразилию для участия в инаугурации избранного президента этой страны провел встречу с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.
Как сообщает Day.Az, об этом Мевлют Чавушоглу написал в Twitter.
По его словам, в ходе встречи были обсуждены расширение НАТО и ситуация в Сирии.
"Передал наилучшие пожелания от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Обсудили ситуацию в Сирии и расширение НАТО", - говорится в сообщении.
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