https://news.day.az/world/1524938.html Сильное землетрясение в Калифорнии
Сильное землетрясение в Калифорнии
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье в штате Калифорния. Как передает Day.Az, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 26 км к юго-востоку от города Фортуна с населением около 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 27,8 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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