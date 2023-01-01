Сильное землетрясение в Калифорнии

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье в штате Калифорния. Как передает Day.Az, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 26 км к юго-востоку от города Фортуна с населением около 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 27,8 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.