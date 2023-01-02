Объявлены последние слова умершего Бенедикта XVI

Последними словами умершего папы римского Бенедикта XVI было признание в любви Богу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Washington Post.

Личный помощник бывшего понтифика, архиепископ Георг Генсвайн рассказал, что тот в три часа ночи субботы, 31 декабря, "слабым голосом, но очень отчетливо произнес по-итальянски: "Господи, я люблю тебя"". Спустя несколько часов бывший глава католической церкви скончался.

Священнослужитель уточнил, что его в тот момент не было рядом, однако это слышала ухаживавшая за понтификом медсестра.