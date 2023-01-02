https://news.day.az/world/1524940.html Лула да Силва вступил в должность главы Бразилии в третий раз
Лула да Силва вступил в должность главы Бразилии в третий раз
Победивший на прошедших в октябре выборах Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.
Инаугурация главы государства состоялась во Дворце Национального конгресса в бразильской столице. Россию на церемонии представляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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