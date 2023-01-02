Байден может решить переизбираться на пост президента США

Президент США Джо Байден может уже в середине февраля объявить о своем окончательном решении бороться за переизбрание на высший государственный пост в 2024 году. Об этом сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на газету Politico.

По их словам, существует "большая и растущая вероятность" того, что Байден снова будет баллотироваться и что объявление может быть сделано им раньше, чем ожидалось. Как отмечается в статье, возможно, это произойдет уже в середине февраля.

Официально о решении может быть объявлено примерно к ежегодному посланию главы государства "О положении страны", с которым он выступает перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, пишет Politico. При этом, отмечают собеседники издания, американский лидер еще не принял решение выставлять свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Во время отпуска на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова) глава Белого дома продолжает обсуждать эту возможность с семьей, друзьями и небольшой группой политических союзников. Первая леди Джилл Байден поддерживает участие супруга в выборах, однако некоторые его близкие беспокоятся о том, как избирательная кампания отразится на 80-летнем президенте. Как отмечает Politico, некоторые демократы также выражают обеспокоенность по поводу возраста Байдена.

В начале декабря руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн заявлял, что американский лидер примет окончательное решение относительно выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства на второй срок после новогодних праздников. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя позднее слова Клейна, отметила, что "президент намерен участвовать в выборах, он будет обсуждать это со своей семьей и, скорее всего, примет решение в начале" 2023 года.