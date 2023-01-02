КНДР не исключает возможности ядерного конфликта

Заявления лидера КНДР Ким Чен Ына об усилении ядерного арсенала страны свидетельствуют о том, что Пхеньян не исключает возможности ядерного конфликта на Корейском полуострове. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС в воскресенье заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов, передает Day.Az.

"Эскалация уже идет, к сожалению, и все вовлеченные стороны к ней готовятся. И Пхеньян, конечно, тоже к этому готовится и не исключает возможности ядерного конфликта", - сказал он.

Эксперт напомнил, что КНДР недавно приняла обновленный закон о ядерных силах, в котором допускается возможность превентивного удара. "Как я понимаю, Ким Чен Ын сейчас в докладе по сути повторил, что при определенных условиях, если сдерживание противника не сработает, то ядерное оружие может быть применено по-другому, и из заявлений лидера КНДР следует, что это будет уже применение не оборонительного характера. Однако это уже крайние меры для Пхеньяна, все-таки, прежде всего, это оборонительное оружие для сдерживания противника от нападения на КНДР. Но, конечно, сигнал от Пхеньяна Вашингтону и Сеулу в этом, безусловно, есть", - указал он.

Говоря об итогах шестого пленума ЦК Трудовой партии Кореи и выводах из доклада, Воронцов отметил, что на заседании было проанализировано происходящее внутри страны и вокруг нее, по многим направлениям были даны оценки, поставлены новые задачи, в том числе и на международном направлении. В частности, было принято во внимание, что в доктринальных документах Южной Кореи КНДР стала в последние месяцы снова называться врагом. Кроме того, значительно активизировался курс на строительство инфраструктуры новой холодной войны в виде новых союзов и укрепления старых со стороны США и их союзников.

Аналитик обратил внимание на то, что весь прошлый год наблюдался рост напряженности на Корейском полуострове, и с обеих сторон предпринимались шаги, которые каждая из сторон считала укреплением своего оборонного потенциала и реализацией законного права на укрепление безопасности, а другая сторона, естественно, расценивала как военные провокации и угрозы. "Но шла эскалация с обеих сторон. И Южная Корея, и военный союз Южной Кореи и США тут проводили большую активность: масса маневров была очень крупных, и двусторонних, и трехсторонних с участием Японии. И северяне тоже, как известно, еще на съезде партии два года назад поставили задачу по совершенствованию ракетных технологий, которая уже реализуется", - отметил Воронцов.

"Так что эти заявления на шестом пленуме надо воспринимать в контексте общей ситуации и последовательности шагов, которые предпринимались. То есть это идет последовательное развитие той линии Пхеньяна, и это очередной шаг на пути реализации тех задач, которые были поставлены, и тех программ, которые уже выполнялись", - подчеркнул собеседник агентства.

Заявления Ким Чен Ына

На прошедшем заседании пленума ЦК ТПК лидер КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), позволяющую наносить ядерный контрудар, и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он отметил, что это необходимо в ситуации, когда "Южная Корея стала очевидным врагом".

Ким Чен Ын заявил о создании новых реактивных систем залпового огня калибра 600 мм. По его словам, пусковые установки могут использоваться для запуска тактического ядерного оружия, в зоне досягаемости которого будет вся территория Южной Кореи.

Также отмечалось, что Пхеньян планирует в ближайшее время осуществить запуск спутника военного назначения.