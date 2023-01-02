Переговоры Блинкена с новым главой МИД Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Как передает Day.Az, об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Сегодня утром разговаривал по телефону с новым министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, который покидает Вашингтон для работы на своей новой должности", - говорится в сообщении. В ходе беседы глава китайского МИД и Блинкен обсудили отношения между двумя странами, а также поддержание открытых каналов связи.

Ранее Цинь Ган занимал должность посла КНР в США.