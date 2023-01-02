https://news.day.az/world/1524944.html Переговоры Блинкена с новым главой МИД Китая
Переговоры Блинкена с новым главой МИД Китая
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Как передает Day.Az, об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
"Сегодня утром разговаривал по телефону с новым министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, который покидает Вашингтон для работы на своей новой должности", - говорится в сообщении. В ходе беседы глава китайского МИД и Блинкен обсудили отношения между двумя странами, а также поддержание открытых каналов связи.
Ранее Цинь Ган занимал должность посла КНР в США.
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