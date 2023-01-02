В США преступник открыл огонь по празднующим Новый год горожанам

В американском городе Мобил (штат Алабама) вооруженный преступник открыл огонь по праздновавшим Новый год людям. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на "Ленту.ru".

По информации телеканала, мужчина расстрелял толпу людей на городской площади. В результате один человек погиб, девять получили ранения различной степени тяжести.

Полиция сумела схватить стрелка. Мотивы преступника пока неизвестны.

Ранее стало известно, что пять человек погибли во время стрельбы в одном из ночных клубов города Колорадо-Спрингс в США. Еще 18 человек получили ранения. Стрелок был задержан.