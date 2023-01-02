В проливе Дарданеллы приостановили судоходство

Судоходство в проливе Дарданеллы временно приостановлено в понедельник утром из-за сильного тумана. Об этом сообщило управление контроля судоходства в проливе, соединяющем Эгейское море с Мраморным морем и через Босфор - с Черным.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС "судоходство в Дарданеллах прекращено в обе стороны с 05:30 местного времени (GMT 06:30). Об этом по рации предупреждены суда, следующие с севера и юга в пролив. Судоходство будет возобновлено после того, как туман рассеется", - говорится в сообщении.

В минувшее воскресенье из-за сильного тумана судоходство было приостановлено в черноморском проливе Босфор.

По данным стамбульского управления метеорологии, в понедельник район Мраморного моря будет находиться во власти тумана, в связи с чем отменено паромное сообщение между европейской и азиатской частями Стамбула по некоторым маршрутам.