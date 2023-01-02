В Южной Корее откроют новый штаб по борьбе с ядерной угрозой

Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея в понедельник проведет церемонию открытия управления по противодействию ядерному оружию и другому оружию массового поражения (ОМП). Об этом сообщает агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Военные преобразовали в штаб центр по противодействию ядерному оружию и ОМП при штабе стратегического планирования КНШ. В новом качестве этой структуре будут поручены информационные и операционные функции, разработка вопросов боевого применения вооруженных сил.

Новый штаб возглавит усилия по укреплению оборонительной системы "трех осей", под которыми подразумевается готовность нанести упреждающий удар по ракетным объектам противника, планы по уничтожению политического руководства оппонента и средства противоракетной обороны. Созданный орган также будет курировать интегрированное управление средствами электромагнитного поражения и военным потенциалом в космосе и киберпространстве.

По замыслу военных, новый штаб станет основой для будущего стратегического командования, которое будет нести ответственность за противодействие угрозам со стороны КНДР в сфере оружия массового поражения, в том числе ядерного.

"Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее стать готовыми немедленно ответить на любую ядерную и ракетную провокацию со стороны Севера и получить средства, которые позволят сокрушить противника", - заявил глава новой структуры генерал-майор Пак Ху Сон.

В конце декабря состоялся пленум ЦК Трудовой партии Кореи. Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил на нем с трехдневным "историческим докладом", распорядился разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он также заявил, что "Южная Корея стала очевидным врагом".