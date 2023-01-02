https://news.day.az/world/1524976.html На северо-востоке Австралии столкнулись два вертолета
На северо-востоке Австралии столкнулись два вертолета
Два прогулочных вертолета столкнулись в воздухе над пляжем города Голд-Кост (расположен на северо-востоке Австралии, в 75 км к югу от Брисбена). Как сообщила в понедельник служба скорой помощи штата Квинсленд, пострадали 13 человек, Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Экипажи экстренных и аварийных служб прибыли на место аварии вертолетов около 14:00 по местному времени (10:00 GMT). 13 пассажиров, пострадавших в ходе инцидента, получают медицинскую помощь на месте", - указано в сообщении ведомства, опубликованном на его странице в Twitter.
На месте происшествия работают сотрудники полиции штата, ведется расследование причин произошедшего.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре