На северо-востоке Австралии столкнулись два вертолета

Два прогулочных вертолета столкнулись в воздухе над пляжем города Голд-Кост (расположен на северо-востоке Австралии, в 75 км к югу от Брисбена). Как сообщила в понедельник служба скорой помощи штата Квинсленд, пострадали 13 человек, Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Экипажи экстренных и аварийных служб прибыли на место аварии вертолетов около 14:00 по местному времени (10:00 GMT). 13 пассажиров, пострадавших в ходе инцидента, получают медицинскую помощь на месте", - указано в сообщении ведомства, опубликованном на его странице в Twitter.

На месте происшествия работают сотрудники полиции штата, ведется расследование причин произошедшего.