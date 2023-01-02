У Сунака возникли серьезные проблемы внутри страны

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в начале 2023 года столкнулся с рядом серьезных трудностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru действующий премьер-министр подчеркивал, что власти поставят приоритеты британцев на первое место.

Тем не менее, уже в новом году, по данным DM, Сунак якобы мог "столкнуться с ужасающей реальностью".

Первым вызовом для политика могло быть "катастрофическое" признание главного врача местной скорой помощи, сказавшего, что из-за сбоев в отделениях еженедельно умирает до 500 пациентов, утверждают в СМИ.

Другим "ударом" для Сунака послужили официальные сведения по миграции, показавшие, что в 2021 году Ла-Манш пересекли рекордные 45 756 мигрантов. При этом в правительстве велась активная борьба с попыткой прекратить контрабанду людей, добавили в издании.

Еще среди проблем, про которые узнал Сунак, могут быть инфляция в Британии и кризис.