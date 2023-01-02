https://news.day.az/world/1524986.html В этой стране отменили налог в 30% на продажу алкоголя
В этой стране отменили налог в 30% на продажу алкоголя
Власти Дубая с 1 января 2023 года отменили налог 30% на продажу алкоголя, сообщает AP.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что ранее власти Дубая постепенно ослабляли ограничения в отношении алкоголя. В частности, в 2016-ом году они разрешили дневные продажи алкоголя во время священного для мусульман месяца Рамадан.
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