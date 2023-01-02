Стрельба в Чикаго

Два подростка 14 и 17 лет пострадали во время стрельбы в Чикаго. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Полицейским доложили о стрельбе в районе Вашингтон-парк. После прибытия правоохранители наткнулись на серебристую Kia с четырьмя людьми внутри. У всех были огнестрельные ранения. По словам свидетелей, рядом с авто остановилась машина, из которой несколько раз выстрелили по сидящим в Kia людям.

В результате водитель Kia скончался от полученных травм. Троих подростков доставили в больницу. Как отметили в полиции, авто было угнано 30 декабря. За арест виновных по этому делу назначили вознаграждение в размере 15 тысяч долларов.