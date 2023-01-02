https://news.day.az/world/1524997.html Тяжелое ДТП на юго-востоке Турции - есть погибшие
Тяжелое ДТП на юго-востоке Турции - есть погибшие
По меньшей мере шесть человек погибли, пять получили различные травмы в понедельник в результате аварии с микроавтобусом в уезде Мидьят провинции Мардин на юго-востоке Турции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным телекомпании, микроавтобус, перевозивший сотрудников губернаторства и студентов местного университета, перевернулся на трассе Мидьят - Омерли. Причина, по которой произошла авария, выясняется.
Пострадавшие доставлены в местные больницы.
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