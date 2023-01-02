В Японии заявили, что не станут военной державой

Япония не будет менять свою политику, ориентированную исключительно на оборону, и не будет становиться военной державой, несмотря на рост оборонных расходов и получение возможности нанесения контрудара по противнику в случае нападения. Об этом заявил в понедельник Нацуо Ямагути, лидер партии "Комэйто", входящей с Либерально-демократической партией (ЛДП) в правящую коалицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Усиление оборонного потенциала, включая получение потенциала нанесения контрудара, не меняет базовую оборонную политику страны. Основанная на конституции исключительно оборонительная политика [сохранится]. Несмотря на рост оборонных расходов, Япония не будет становиться военной державой или угрожать соседним странам", - сказал он в ходе уличного выступления в районе Икэбукуро.