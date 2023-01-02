Глава МИД КНР заявил о готовности улучшать отношения с Вашингтоном

Новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом говорится на сайте МИД КНР, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Разговор состоялся в воскресенье, 1 января. В ходе беседы Цинь Ган напомнил о ряде "откровенных, обстоятельных и конструктивных" встреч, которые он провел с Блинкеном во время своего нахождения на посту посла Китая в США. Он также заявил о готовности поддерживать тесные рабочие контакты с Вашингтоном. В китайском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что стороны обменялись новогодними поздравлениями.