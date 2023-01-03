Стало известно о рекордной закачке газа в европейские хранилища

По итогам декабря 2022 года закачка газа в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) побила рекорд для этого месяца с 2011 года. Об этом стало известно ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что европейские ПХГ в декабре пополнились на 2,55 миллиарда кубометров. При этом отбор газа из хранилищ составил 12,54 миллиарда кубометров и оказался минимальным за последние три года.

Тенденция объясняется тем, что большую часть декабря температуры в Европе соответствовали климатической норме или превышали ее. Вместе с тем отмечается, что середина месяца была холоднее нормы, в связи с чем произошел рекордный отбор газа из ПХГ в течение нескольких дней.

Помимо того, указано, что в декабре поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы стали абсолютно рекордными за все время наблюдений GIE. Они составили 11,96 миллиарда кубометров.