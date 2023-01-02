Принятие новой конституции важнейшая задача Турции в 2023 году

Принятие новой конституции Турции и ее вхождение в десятку развитых государств мира являются приоритетами для Анкары в наступившем году. О задачах, которые стоят перед страной на 2023-й год, когда она будет отмечать 100-летие провозглашения республики, президент Реджеп Тайип Эрдоган написал в статье, опубликованной в понедельник в проправительственной газете Yeni Şafak, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Одной из первых целей программы "Век Турции" является принятие новой конституции нашей страны, которая будет полностью отражать волю народа. Мы также выведем нашу страну в десятку самых развитых государств мира в политике, экономике, технологиях, обороне и дипломатии", - написал Эрдоган.

По его мнению, благодаря активной внешней политике Турция превратилась в "центрального актера по обеспечению регионального и глобального мира и стабильности". "Теперь Турция уже как стабилизирующая сила несет знамя идеалов более справедливого мира. Мы являемся примером для планеты в вопросах оказания гуманитарной помощи и мирной дипломатии", - отметил турецкий лидер.