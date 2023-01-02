Крупный пожар на лодках, пришвартованных в Стамбуле

Крупный пожар разыгрался ранним утром 2 января на причале Бостанджи в Стамбуле. Горят частные лодки, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Очевидцы сообщают, что пожар начался на одном из пришвартованных суден. Позже огонь перекинулся на соседние лодки. К утру были повреждены шесть катеров.

О пострадавших и погибших пока не сообщалось. Причины пожара и ущерб, причиненный огнем, устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в турецком Османие начался лесной пожар. В тушении задействовали множество спасательных бригад, из соседних городов прибыла помощь.