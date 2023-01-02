https://news.day.az/world/1525019.html Крупный пожар на лодках, пришвартованных в Стамбуле - ВИДЕО
Крупный пожар на лодках, пришвартованных в Стамбуле - ВИДЕО
Крупный пожар разыгрался ранним утром 2 января на причале Бостанджи в Стамбуле. Горят частные лодки, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Очевидцы сообщают, что пожар начался на одном из пришвартованных суден. Позже огонь перекинулся на соседние лодки. К утру были повреждены шесть катеров.
О пострадавших и погибших пока не сообщалось. Причины пожара и ущерб, причиненный огнем, устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в турецком Османие начался лесной пожар. В тушении задействовали множество спасательных бригад, из соседних городов прибыла помощь.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре