В Афганистане заявили о намерении добиться самообеспечения

Правительство Афганистана, у власти в котором находится радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), намерено достичь самообеспечения в экономике, но также выступает за привлечение инвестиций из-за рубежа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минпромторга в правительстве талибов Нуриддин Азизи.

"Мы начнем национальную программу самообеспечения, будем побуждать все правительственные органы использовать отечественную продукцию, попытаемся в мечетях побудить людей поддерживать нашу отечественную продукцию. Мы будем поддерживать любой товар, который может помочь нам в самообеспечении", - отметил Азизи.

По его словам, другая часть стратегии афганского правительства - стимулирование торговли и инвестиций из-за рубежа. "Те, кто импортировал товары в Афганистан из-за рубежа, просят нас предоставить возможности для инвестиций в Афганистан, они хотят инвестировать здесь, а не ввозить из-за границы", - добавил Азизи, указав, что талибы работают над обеспечением безопасности инвесторов.

Министр отметил, что ряд стран, включая Иран, Россию и Китай, заинтересованы в торговле с Афганистаном и инвестициях. По его словам, представители стран обсуждают строительство в Афганистане китайских промышленных парков и тепловых электростанций - при участии России и Ирана. Азизи также выступил с утверждением, что поставки нефти, газа и продовольствия из РФ в Афганистан по крупному контракту, заключенному в сентябре, начнутся в ближайшие дни.

Отдельно глава Минпромторга Афганистана сообщил, что разработал план развития промышленности путем создания специальных экономических зон на территориях, на которых ранее располагались американские военные баз.