Греция пытается представить свои противоречия с Турцией как проблемы Анкары с НАТО

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Греция пытается представить свои противоречия с турецкой стороной как проблемы Анкары с НАТО, США и Евросоюзом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит телеканал TRT Haber.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам года заявил, что Анкара не допустит расширения территориальных вод Греции в Эгейском море. Дипломат подчеркнул, что Турция продолжит отстаивать свои интересы как в Эгейском, так и Средиземном морях и не допустит расширения территориальных вод Греции ни на 1 милю, не то что на 12 миль, о которых заявляют в Афинах.

Акар заявил, что Греция перестала участвовать во встречах по консультативным вопросам, мерам доверия и процедурам по НАТО и старается предотвратить их проведение. По мнению министра, теперь все поняли "уловки греческой стороны" и впредь будут более осторожны в этом отношении.

Глава Минобороны Турции добавил, что Греция столкнулась с разными родами скандалов.

"Скандал с прослушкой, иммиграционный скандал, коррупция. Кроме того, у Греции есть неудачи в Восточном Средиземноморье, неудачи, которые осознает греческая общественность. Для того чтобы покрыть все это, они надеются усилить напряженность в отношениях с Турцией", - сказал Акар.