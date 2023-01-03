Мужчина зажег фейерверк в руках и гулял по Мурино

Пьяный мужчина ночью 2 января зажег в руках фейерверк и пошел гулять по городу Мурино в Ленинградской области. На видео его действия сняли очевидцы.

"Это уже диагноз", - уверенно заявляет очевидица.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах - сильно шатающийся мужчина, который в какой-то момент поджигает фейерверк прямо в руке и начинает размахивать им. При этом вокруг разлетаются искры, раздаются хлопки.

Очевидцам повезло - из них пострадавших не было. Относительные травмы получил только мужчина с фейерверком - вся его куртка покрылась большими дырами.