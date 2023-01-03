Семья Берлускони намерена продать принадлежащую ей газету Il Giornale

Семья Берлускони собирается продать принадлежащую ей газету Il Giornale семье Анджелуччи, владеющей холдингом Tosinvest, который управляет в том числе широкой сетью частных клиник и больниц в Италии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В настоящий момент Паоло Берлускони, брат бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, владеет 71,5% акциями, а издательская группа Mondadori, председателем совета директоров которой является дочь экс-премьера Марина Берлускони, - 18,4%.

По сведениям издания, переговоры между семьями Берлускони и Анджелуччи продолжались в течение многих месяцев, но закрытия финансовой операции еще не произошло. Финансовые детали сделки неизвестны.

Газету в 1974 году в Милане основал Индро Монтанелли.

Корпорация Mediaset, которой принадлежат два телевизионных канала и другие средства коммуникации, является важной частью холдинга Берлускони "Фининвест". Считается, что именно обладание своими СМИ помогло бизнесмену Берлускони в свое время прийти к власти.

Экс-премьер остается одним из самых богатых людей Италии согласно последней статистике Forbes.