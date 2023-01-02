Гроб с телом Пеле доставили на стадион, где пройдет прощание

Об этом сообщил его сын Эдсон Шолби ду Насименту.

Болельщики уже собрались возле стадиона. Они зажигают фаеры на дорогах в память о Пеле.

Также толпа людей выстроилась по пути следования машины, на которой привезли гроб с телом экс-футболиста.

Ранее местное издание Globo сообщало, что житель бразильского Сан-Паулу Карму ду Лима приехал в Сантос, чтобы занять место во главе будущей очереди у входа на стадион, где состоится прощание с Пеле.

Церемония прощания с Пеле начнется в 10:00 2 января. Она продлится сутки.