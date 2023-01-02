Гроб с телом Пеле доставили на стадион, где пройдет прощание

Гроб с телом короля футбола бразильца Пеле доставили на стадион футбольного клуба "Сантос". Там начнется церемония прощания с легендарным спортсменом, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Об этом сообщил его сын Эдсон Шолби ду Насименту.
Болельщики уже собрались возле стадиона. Они зажигают фаеры на дорогах в память о Пеле.
Также толпа людей выстроилась по пути следования машины, на которой привезли гроб с телом экс-футболиста.
Ранее местное издание Globo сообщало, что житель бразильского Сан-Паулу Карму ду Лима приехал в Сантос, чтобы занять место во главе будущей очереди у входа на стадион, где состоится прощание с Пеле.
Церемония прощания с Пеле начнется в 10:00 2 января. Она продлится сутки.
Напомним, Пеле - единственный в истории трехкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970). За сборную Бразилии он сыграл 92 матча и забил 77 мячей. Кроме того, спортсмен входит в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее число голов за профессиональную карьеру. Предполагается, что футболист забил 1281 гол.
Легендарный футболист скончался в четверг, 29 декабря, из-за отказа органов на фоне онкологии. Ему было 82 года.