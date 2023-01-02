Европе предрекли высокие цены на газ до 2030 года

Высокие цены на газ в Европе могут сохраниться до 2030 года, заявил ведущий аналитик компании Cornwall Insight Мэттью Чедвик (Matthew Chadwick). Его слова приводит Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В материале отмечается, что хотя поставки газа из России летом прекращались, некоторый объем топлива все же поступал, позволяя европейцам сберечь его "на черный день". Следующим же летом трубопроводы, соединяющие Россию и Европу, вероятнее всего, будут все закрыты, указали в издании.

"Возможные сценарии заключаются в том, что (...) мы также будем наблюдать цены на газ, находящиеся на уровне выше чем до пандемии, как минимум до 2030 года, так как рынку требуется время, чтобы приспособиться к этой перемене в динамике спроса и предложения в Европе", - предрек Чедвик.