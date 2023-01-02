Немцев возмутило новогоднее обращение главы минобороны ФРГ

Глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт выступила с новогодним обращением, после которого оказалась в центре скандала. Об этом пишет газета Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ролик с обращением министра обороны ФРГ вызвал недовольство у немецких политиков, в том числе коллег Ламбрехт и ее однопартийцев. Граждане ФРГ также негативно оценили обращение. Их удивило плохое качество съемки и возмутило содержание речи главы минобороны Германии.

В своем выступлении она затронула тему украинского кризиса.

"В центре Европы бушуют боевые действия. Было много особых впечатлений, которые я смогла получить от этого. Много-много встреч с интересными, замечательными людьми. Хочу сказать вам за это сердечное спасибо", - сказала Ламбрехт.

Ее заявление при этом заглушалось звуками петард, которые пускали на улицах Берлина. Часть поздравления вообще была не слышна из-за шума на фоне.

По словам эксперта по безопасности Ульрике Франке из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям, речь министра была невыносимой из-за того, что та в драматичной ситуации заговорила о встречах "с замечательными людьми".

"Они там в Берлине с ума посходили?" - сказала она.

Серап Гюлер, политик от ХДС, заявил, что поведение Ламбрехт - это повод для канцлера Олафа Шольца снять ее с должности.

"Речь о конфликте с новогодними петардами на заднем плане лишь венчает череду ее позоров", - отметил он.

По его словам, если канцлер будет держаться за этого министра, то это будет очень странным, так как это наносит ущерб государству.