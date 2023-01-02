Новые цены на газ в Европе

Биржевые цены на газ в Европе торгуются ниже $800 за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С начала торгов февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейший в Европе хаб) потеряли 8%. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $844,3 за тысячу кубометров.