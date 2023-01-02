В Израиль прибыли 6 истребителей F-15 ВВС США для участия в совместных учениях

Шесть истребителей F-15 ВВС США прибыли в понедельник в Израиль. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, американские летчики приземлились на израильской военной авиабазе Неватим на юге страны. В течение начавшейся недели им предстоит принять участие в совместных учениях с израильскими коллегами, указали в армии еврейского государства.

В ходе тренировок американские и израильские летчики будут отрабатывать совместные вылеты и поражение целей в глубине территории условного противника, проинформировали в пресс-службе.

С израильской стороны в учениях примут участие, в частности, самолеты "Адир" и "Нахшон", отметили также в пресс-службе. Под наименованием "Адир" известна модификация истребителя пятого поколения F-35 для ВВС Израиля. Название "Нахшон" носит израильский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе бизнесджета Gulfstream G550, выпускаемого в США.