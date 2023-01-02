https://news.day.az/world/1525085.html В Германии заявили о поддержке дипотношений с РФ на разных уровнях
В Германии заявили о поддержке дипотношений с РФ на разных уровнях
Германия продолжает поддерживать дипломатические контакты с Россией на разных уровнях. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Нет такой ситуации, будто не происходит диалога и контактов с Россией", - сказала она, напомнив, что канцлер Олаф Шольц и другие лидеры стран ЕС напрямую общаются с президентом РФ Владимиром Путиным. "И на других уровнях, само собой разумеется, происходят контакты. Так что молчания нет", - заявила Хофман.
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