В Германии заявили о поддержке дипотношений с РФ на разных уровнях

Германия продолжает поддерживать дипломатические контакты с Россией на разных уровнях. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет такой ситуации, будто не происходит диалога и контактов с Россией", - сказала она, напомнив, что канцлер Олаф Шольц и другие лидеры стран ЕС напрямую общаются с президентом РФ Владимиром Путиным. "И на других уровнях, само собой разумеется, происходят контакты. Так что молчания нет", - заявила Хофман.