В Австралии столкнулись два вертолета, есть жертвы

Четыре человека погибли и более 10 пострадали в связи со столкновением двух вертолетов, инцидент произошел над восточным побережьем Австралии. Об этом сообщает издание Gold Cost Bulletin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Четыре человека погибли... после того, как два вертолета столкнулись... у (города) Голд-Кост", - утверждают в СМИ.

В свою очередь, скорая помощь штата Квинсленд информировала о прибытии экстренных служб на место крушения и о 13 пострадавших.

Причина аварии с участием вертолетов сейчас неизвестна, начато расследование. Другие подробности аварии с вертолетами в Австралии сейчас неизвестны.