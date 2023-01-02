Летчики НАТО провели учения в Эстонии

Пилоты ВВС Германии провели учения на малой высоте в воздушном пространстве Эстонии. Об этом 2 января сообщил штаб Сил обороны Эстонии, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"В первую неделю года пилоты на истребителях Eurofighter Typhoon, несущих службу на авиабазе Эмари, совершают полеты в воздушном пространстве Эстонии, в том числе на малых высотах. Низкопрофильные полеты проходят в низких полетных зонах и не ниже 152 м" - заявили в ведомстве.

В штабе заявили, что участники учений будут стараться избегать населенных пунктов, но не исключили появление военных самолетов над жилой местностью.

Учения проходят в соответствии с обязательствами перед НАТО, согласно которым страны Балтии предоставляют воздушное пространство для низколетящих полетов.