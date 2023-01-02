Великобритания выделила £75 млн на замещение урана из России

Правительство Великобритании выделило £75 млн ($90,5 млн) на увеличение производства ядерного топлива в королевстве. Как говорится в заявлении, распространенном в понедельник британским министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, это делается ради сокращения зависимости от поставок топлива из России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В июне лидеры стран Группы семи договорились об осуществлении согласованных действий с целью сократить зависимость от поставок ядерных и сопутствующих товаров для гражданской сферы из России, в том числе стремиться к диверсификации поставок урана и мощностей по производству ядерного топлива. В настоящий момент России принадлежит 20% мировых мощностей по переработке урана и 40% мощностей по его обогащению, - отметили в ведомстве. - Британский Фонд ядерного топлива в размере £75 млн укрепит энергетическую безопасность страны, стимулируя инвестиции в разработку и коммерциализацию производства ядерного топлива на территории страны, в том числе посредством внедрения передовых топливных технологий".

Правительственное финансирование должно пойти на создание в королевстве мощностей по переработке как вновь добытого, так и регенерированного урана. Для этих целей £13 млн ($15,7 млн) выделены ядерным производствам в английском Престоне, который обеспечивает топливом британские газоохлаждаемые реакторы. На £50 млн ($60 млн) могут претендовать компании, чьи проекты будут существенно способствовать диверсификации рынка ядерного топлива. В первую очередь речь идет о производстве в Великобритании топлива для реакторов на легкой воде, а также новых видов топлива для малых модульных реакторов (ММР). Среди прочего, это HALEU - металлическое высокопробное низкообогащенное ядерное топливо.

Глава британской ассоциации ядерной промышленности Том Грейтрекс выразил надежду на то, что правительственный проект в перспективе позволит Великобритании нарастить экспорт ядерного топлива.

К 2050 году Соединенное Королевство планирует производить на АЭС четверть необходимой стране энергии. К тому времени их суммарная мощность должна достигнуть 24 ГВт против нынешних 7 ГВт при пиковом показателе в 12,7 ГВт, который был достигнут в 1994 году. Ключевую роль в этом отводится ММР мощностью до 450 МВт каждый, которые создает компания Rolls-Royce, планируя запустить первый из них в 2030 году.