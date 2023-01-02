https://news.day.az/world/1525098.html В Риме экоактивисты облили оранжевой краской здание Сената - ВИДЕО
В Риме экоактивисты облили оранжевой краской здание Сената - ВИДЕО
Пятеро активистов природоохранного движения "Последнее поколение" облили оранжевой краской фасад здания Сената парламента в Риме. Об этом сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания, экоактивистов задержала полиция, контролирующая охрану сенатского Дворца Мадама.
Защитники природы мотивировали свой поступок "отчаянием из-за тревожных данных о климатическом коллапсе, и незаинтересованностью политиков перед лицом того, что может стать крупнейшим геноцидом в истории".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре