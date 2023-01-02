"ИГ" взяло ответственность за взрыв в Кабуле

Организация "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле. Об этом 2 января сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По заявлению группировки, в результате атаки погибли 20 человек и были ранены 30. Ее целью являлось движения "Талибан" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Накануне СМИ сообщили о взрыве возле международного аэропорта Кабула. Телеканал Al Jazeera рассказал о погибших и раненых, точное число не уточнялось.