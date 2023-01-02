Сын Пеле опубликовал кадры с гробом отца во время прощания

Сын Пеле Эдсон Шолби ду Насименту опубликовал в Instagram кадры с гробом отца во время церемонии прощания, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы вернулись домой", - подписал он публикацию.

Ранее сообщалось, что гроб с телом Пеле доставили на стадион ФК "Сантос", где пройдет церемония. Возле стадиона уже собралась толпа болельщиков. Бразильцы зажигают фаеры в память о легенде. Церемония прощания продлится сутки. О смерти легендарного бразильского футболиста Пеле стало известно 29 декабря. Он скончался на 83-м году жизни. Долгое время спортсмен боролся с раком. Незадолго до смерти он проходил курс химиотерапии.

Пеле - единственный в истории трехкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970). За сборную Бразилии он сыграл 92 матча и забил 77 мячей. Кроме того, спортсмен входит в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее число голов за профессиональную карьеру. Предполагается, что футболист забил 1281 гол.