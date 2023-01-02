Стало известно, сколько Турция заработала на экспорте "Байрактаров"

Один из ведущих производителей беспилотной авиации - компания Baykar завершила 2022 год показателем экспорта в 1,18 млрд долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом в понедельник на своей странице в Twitter сообщил глава правления Baykar Сельджук Байрактар.

По его словам, в течение прошлого года подписаны экспортные контракты с 18 новыми странами, а в целом число государств, которые проявили интерес к линейке БПЛА производства Baykar, достигло 27.

При этом 99,3 процента доходов компании формируются за счет экспорта.

"Благодаря разработкам, основанным на отечественных технологиях, дроны нашей компании сегодня входят в число лучших в мире. Проект разработки беспилотного военного самолета Bayraktar Kızılelma также продолжает реализовываться благодаря поступлениям от экспорта. Гордимся вкладом в развитие Турции!", - написал Байрактар, чья компания, в числе прочих, производит и ударные БПЛА Bayraktar.