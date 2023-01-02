Самолет, летевший из Ташкента попал в зону сильной турбулентности

Самолет, летевший по маршруту "Ташкент - Алматы", попал в зону сильной турбулентности. В результате семь пассажиров получили различные травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Kun.uz", об этом говорится в пресс-релизе компании Air Astana.

"Сегодня авиакомпания выполняла рейс KC 128 по маршруту "Ташкент - Алматы". Самолёт вылетел в 14.35 местного времени. Во время полёта авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности", - рассказали в пресс-службе.

По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы.

Авиалайнер приземлился в Алматы в 16:45 по местному времени.

"Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. В аэропорту пассажиров ожидают машины скорой помощи для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания сожалеет о произошедшем и окажет всяческую помощь пассажирам рейса.

"По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами", - заключили в компании.