Турция за 20 лет достигла вековых свершений

Турция вступает в новый век свершений, которые ознаменуются такими разработками, как беспилотный военный самолет Kızılelma.

Об этом говорится с статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованной в понедельник в газете Yeni Şafak, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава государства выразил уверенность в том, что нынешний курс властей Турции позволит добиться всех целей, поставленных перед страной. "В 2023 году будет широко отмечаться 100-летие Турецкой Республики, основывающейся на двух тысячелетних традициях государственности, богатом культурном наследии и 1000-летнем периоде проживания турок на землях Анатолии. Уверен, что нынешний год станет отправной точкой для нового века успехов нашей страны", - написал президент.

Эрдоган напомнил, что за последние двадцать лет Турции удалось свершить достижения, которые другим странам по силу достичь за век. "Крупные успехи достигнуты по всем направлениям: от экономики до здравоохранения, от юстиции до образования, от внешней политики до борьбы с терроризмом, от оборонной сферы до энергетики, от транспорта до спорта и технологий. Мы гарантировали стабильность, развитие, демократические ценности и безопасность Турции, укрепили независимость", - констатировал политик.

Глава государства привлек далее внимание к успешным шагам властей Турции по предотвращению угроз в отношении страны. "Все этого мы добились благодаря поддержке народа", - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган рассказал в статье и о вкладе Турции в мир и безопасность в регионе и на международной арене. "Современная Турция - это "стабилизирующая сила", находящаяся на передовой усилий по формированию более справедливого миропорядка. Наша страна представляет собой новую "модель" гуманитарной и мирной дипломатий, которая изучается во всем мире", - заверил автор статьи.

Президент Турции отметил, что важной целью второго "Столетия Турции" станет принятие новой редакции конституции, что позволит вывести страну в число десяти ведущих держав мира.