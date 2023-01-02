В Великобритании сообщили о медицинском кризисе

Великобритания столкнулась с глубоким кризисом в сфере оказания экстренной медицинской помощи на фоне резкого роста заболеваемости гриппом и COVID-19.

Об этом в понедельник предупредили представители крупнейших профессиональных объединений британских врачей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Просто ужасает, как долго пациентам сейчас приходится ждать. Нам поступает информация о пациентах в отделениях неотложной помощи, которые ждут госпитализации до четырех дней, тогда как раньше это занимало четыре часа", - заявил радиостанции Би-би-си Иэн Хиггинсон - вице-президент Королевского колледжа экстренной медицинской помощи, определяющего стандарты подготовки работающих в этой сфере британских врачей и принимающего экзамены на получение соответствующей квалификации.

По его словам, в настоящий момент некоторые из отделений неотложной помощи находятся "в состоянии полного кризиса", а их сотрудники не имеют возможности помогать пациентам в том объеме, который они считают необходимым. Как заявляет президент колледжа Эдриан Бойл, ситуация этой зимой "намного хуже, чем в предыдущие годы". По его оценкам, "из-за задержек и других проблем с оказанием скорой и неотложной помощи" каждую неделю в стране умирают от 300 до 500 человек.

Сэффрон Кордери, возглавляющая профобъединение сотрудников Национальной службы здравоохранения (National Health Service, NHS) королевства, предупредила в воскресенье, что уровень нагрузки на британских медиков сейчас тот же, что и в начале пандемии COVID-19 в 2020 году. Это связано с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, включая грипп и ковид, с большим количеством пациентов, стоящих в очереди на осуществление отложенных из-за пандемии медицинских процедур, а также с нехваткой и профессиональным выгоранием медработников. По словам Кордери, в настоящий момент в стране открыто больше 130 тыс. вакансий в NHS.