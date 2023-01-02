Президент Бразилии объявил о восстановлении дружбы с Аргентиной

Бразилиа при новом лидере намерена вернуться к дружеским отношениям с Буэнос-Айресом.

Об этом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва написал в понедельник на своей странице в Twitter после личной встречи с аргентинским президентом Альберто Фернандесом, который прибыл на инаугурацию главы соседнего государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я принял своего друга Альберто Фернандеса, который поздравил меня со вступлением в должность, и я смог поздравить его с победой Аргентины на чемпионате мира по футболу, - написал президент Бразилии. - Мы восстановили диалог и дружбу с нашим крупнейшим соседом и одним из главных партнеров Бразилии в мире".

Отношения между Фернандесом и предыдущим президентом Бразилии Жаиром Болсонару были напряженными. Несмотря на отсутствие открытого конфликта, главы государств принадлежали к разным политическим идеологиям: Фернандеса можно было охарактеризовать как левого политика, а Болсонару - как представителя правых, консервативных взглядов. При этом позиция обоих лидеров по некоторым международным вопросам была диаметрально противоположной. В частности, одним из главных пунктов разногласий был вопрос об отношениях с Венесуэлой.

30 октября в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. По итогам голосования победителем был объявлен лидер Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва, которого поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента - Жаира Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов. Инаугурация нового президента состоялась 1 января.