https://news.day.az/world/1525133.html США столкнется с новой волной зимнего шторма, ледяных дождей и торнадо
США столкнется с новой волной зимнего шторма, ледяных дождей и торнадо
В первую неделю 2023 года территория США столкнется с новой волной зимнего шторма, сильных снегопадов, ледяных дождей и торнадо.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная метеорологическая служба США.
Согласно информации CNN, 2 января предупреждения о погодной опасности получили более 30 млн человек.
Сильнейшая метель за последние дни в США унесла жизни по меньшей мере 57 человек.
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