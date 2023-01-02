США столкнется с новой волной зимнего шторма, ледяных дождей и торнадо

В первую неделю 2023 года территория США столкнется с новой волной зимнего шторма, сильных снегопадов, ледяных дождей и торнадо.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная метеорологическая служба США.

Согласно информации CNN, 2 января предупреждения о погодной опасности получили более 30 млн человек.

Сильнейшая метель за последние дни в США унесла жизни по меньшей мере 57 человек.