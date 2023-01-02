В США погибли не менее трех человек при обрушении строительных лесов

По меньшей мере три человека погибли, два пострадали в понедельник в результате обрушения строительных лесов на строительной площадке в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Об этом сообщила пожарная служба города на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, двое пострадавших были доставлены в больницу. Пожарные в настоящее время охраняют территорию около здания.

Причины произошедшего пока неизвестны.