https://news.day.az/world/1525137.html В США погибли не менее трех человек при обрушении строительных лесов
В США погибли не менее трех человек при обрушении строительных лесов
По меньшей мере три человека погибли, два пострадали в понедельник в результате обрушения строительных лесов на строительной площадке в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).
Об этом сообщила пожарная служба города на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их информации, двое пострадавших были доставлены в больницу. Пожарные в настоящее время охраняют территорию около здания.
Причины произошедшего пока неизвестны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре